Оккупанты отводят войска от Харькова, но пытаются удержать занятые позиции — Генштаб

Оккупанты отводят войска от Харькова, но пытаются удержать занятые позиции — Генштаб

Армия Российской Федерации продолжает боевые действия в Восточной операционной зоне.

За прошедшие сутки, 13 мая, на Харьковском направлении оккупанты государства-террориста активных боевых действий не проводили.

Об этом 14 мая сообщили в строительстве Генерального штаба ВСУ.

Россияне сосредотачивают основные усилия на обеспечении отвода своих войск от города Харьков. Кроме того, захватчики пытаются удерживать занятые позиции и маршруты снабжения.

Российские оккупанты проводили воздушную разведку с использованием БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Изюм, Капитоловка и Диброва Харьковской области.

Напомним, начались 80 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Подробнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба за 14 мая.

Читайте также: