Оккупанты "отжали" фермерские хозяйства, сделали из них "колхозы" и шантажируют людей голодом

Будут работать там только те, кто получат паспорта РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, из-за российской агрессии жители временно оккупированных территорий юга потеряли работу. Поэтому россияне "отжали" у частных предпринимателей фермерские хозяйства и создали там "колхозы".

Чтобы получить работу в "колхозе", люди должны получить российские паспорта и отдать своих детей в местные школы.

"То есть фактически россияне шантажируют местное население голодом и загоняют на работу в поля, в то же время рассчитывая благодаря этому решить свои проблемы с темпами паспортизации и провалом учебного процесса", — говорится в сообщении.

Напомним, в районе Антоновского моста зафиксирован "хлопок".

Читайте также: