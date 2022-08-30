Оккупанты "отжали" фермерские хозяйства, сделали из них "колхозы" и шантажируют людей голодом

Россияне на оккупированных территориях возобновили "колхозы".
Будут работать там только те, кто получат паспорта РФ.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Как отмечается, из-за российской агрессии жители временно оккупированных территорий юга потеряли работу. Поэтому россияне "отжали" у частных предпринимателей фермерские хозяйства и создали там "колхозы".
Чтобы получить работу в "колхозе", люди должны получить российские паспорта и отдать своих детей в местные школы.
"То есть фактически россияне шантажируют местное население голодом и загоняют на работу в поля, в то же время рассчитывая благодаря этому решить свои проблемы с темпами паспортизации и провалом учебного процесса", — говорится в сообщении.
Напомним, в районе Антоновского моста зафиксирован "хлопок".
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