Оккупанты паникуют из-за повторной высадки украинского десанта в Крыму — ГУР

Оккупанты изрядно запаниковали из — за повторной высадки украинского десанта в Крыму.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

На территории временного оккупированного Крыма российские захватчики встревоженно сообщают о повторной высадке украинского десанта, произошедшей в западной части полуострова вблизи озера Донузлав.

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В радиоперехвате, полученном военными разведчиками Украины, российский оккупант рассказывает, что речь идет о населенном пункте Новоозерное.

"У кого есть квадрокоптеры ― разрешили поднять с согласованием с "ракетосами", со всеми, кто их может сбить. Ведем разведку, при нападении ― отражаем", ― говорит захватчик.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины может констатировать, что у подразделений российской оккупационной армии проблемы с психологической устойчивостью и слаженностью.

Операция ГУР в Крыму: что известно

Напомним, 23 августа в ГУР сообщили, что в Черном море вблизи острова Змеиный, в районе так называемых "Вышек Бойко" украинские военные на боевых катерах нанесли удар по российскому самолету. Это произошло после попытки самолета атаковать украинские суда.

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Уже на следующий день украинская военная разведка провела успешную спецоперацию в Крыму: бойцы высадились на плавсредствах на берегу Черного моря в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк, вступили в бой с оккупантами, нанеся им потери, и после выполнения задания вернулись домой в полном составе.