Оккупанты паникуют: организовывают паромные переправы из Крыма в РФ и рассредоточивают корабли – Гуменюк

Наталья Гуменюк также рассказала о массовом дезертирстве в Херсонской области и в Крыму.

Российские захватчики, временно незаконно находящиеся в Крыму, уже поняли, что полуостров не является таким безопасным местом, как они думали. Особенно россияне начали паниковать после ряда чрезвычайных событий, таких как пожар на нефтебазе в Севастополе.

Начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны "Півдня" Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона прокомментировала панические настроения россиян и рассказала, почему оккупанты пополнили свою группировку в Черном море двумя лодками, которые также могут осуществлять пуск ракет. Но этот ресурс не использовался.

"Это еще раз говорит о том, что россияне в отчаянии и даже, несмотря на неблагоприятные погодные условия, пытались применить ракетный удар. Они все равно тяготеют к определенным датам. В своих пабликах они отмечали, что хотели назначить нам такой День труда", — отметила она.

Гуменюк также подчеркнула, что в Черном море российские корабли вместо Севастополя "убегают" вплоть до Новороссийска РФ. Потому что оккупанты пытаются рассредоточить корабельную группировку в море для того, чтобы во время маневров они были менее уязвимыми.

После удара по нефтебазе в оккупированном Севастополе россияне срочно привели в порядок паромную переправу между оккупированным полуостровом и территорией России. Правительство страны-террористки предлагает выделить деньги на обустройство паромной переправы между портами Керчь-Кавказ. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, оккупанты осознают, что Керченский мост уязвим перед высокоточным и дальнобойным оружием ВСУ.

Наталья Гуменюк объяснила такие действия россиян

"Очевидно, они уже прислушиваются. Потому что перегрузка тех логистических маршрутов, которые ведут с Крымского полуострова очевидна. Действительно даже среди находящегося во временно оккупированном Крыму военного контингента сейчас ширится практика оформления отпусков под любым предлогом для того, чтобы, как минимум, вывезти семьи, и как максимум, решать свои служебные вопросы и перевестись туда, где спокойнее", — сказала спикер ОК "Південь".

Наталья Гуменюк также рассказала, что на временно оккупированных территориях Херсона и в Крыму фиксируется дезертирство. В частности, на левобережье Днепра захватчики ходят по домам, магазинам и выискивают гражданскую одежду, пытаются раствориться среди местного населения.

"Именно поэтому там собраны сейчас специальные отряды Росгвардии, которые также совершают подворовые обходы и не только проводят насильственную паспортизацию, но и обнаруживают таких своих спрятанных", — резюмировала она.

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