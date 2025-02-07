Оккупанты перебрасывают ПВО из Крыма вглубь России: подробности от "АТЕШ"

Враг вынужден рисковать, ведь потери нефтебаз и логистических узлов в РФ уже достигают критической отметки.

Командование российской армии начало выводить отдельные зенитно-ракетные подразделения из оккупированного Крыма в Россию. На такой шаг враг вынужден был пойти из-за ударов Сил обороны Украины по нефтебазам, военной инфраструктуре и из-за общественного давления в РФ.

Об этом сообщили агенты движения "АТЭШ" из состава Вооруженных сил России.

Из Крыма на позиции в России уже передислоцируется часть комплексов, включая установки 31-й дивизии ПВО.

"Оккупанты понимают, что этот шаг создает критические бреши в обороне Крыма, но у них нет другого выхода. В результате уязвимыми остаются аэродромы, военные склады и Керченский мост", — отметили в "Атеш".

Там добавили, что атаки украинских беспилотников демонстрируют неспособность путинского режима защитить военные объекты в Белгородской, Курской, Воронежской областях и других регионах.

Россияне вынуждены рисковать, ведь потери нефтебаз и логистических узлов уже достигают критической отметки. Страна-агрессор может упустить возможность эффективно снабжать свою армию топливом на фронте.

Кстати, в середине января в "АТЕШ" информировали, что россияне наоборот перебросили в Крым дополнительные средства ПВО для защиты ключевых военных объектов.