Оккупанты перебрасывают сгоревшую технику из Авдеевки в Мариуполь – видео

Партизаны зафиксировали перебрасывание сотни изуродованной техники оккупантов из Авдеевки.
Из Авдеевки в Мариуполь поток колонн из транспортных тягачей перебрасывает российскую технику, предположительно сгоревшую на поле боя в Авдеевке. ЗИЛы, КАМАЗы, БМП, БТР и танки везли на утилизацию где-то под Мариуполем.
Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".
По данным партизан, колонны сопровождали гражданскими машинами ФСБ России.
"Если наши агенты смогли насчитать около пяти сотен сгоревшей техники, то сколько осталось в городе и в полях под Авдеевкой, можно только догадываться. Если судить по прибытию такой кучи металлолома, то мы отмечаем просто ужасные потери ВС РФ при штурме, который характеризовался прорывом "на мясе и металле", говорится в сообщении.
Напомним, бойцы 3-й ОШБр показали адское видео из Авдеевки.
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