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Оккупанты перебрасывают свои войска из Калининграда на Донетчину и Луганщину — Генштаб ВСУ

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Оккупанты перебрасывают свои войска из Калининграда на Донетчину и Луганщину — Генштаб ВСУ

МВД

Оккупанты перебрасывают свои войска из Калининградской области.

В Донецкой и Луганской областях российские оккупанты перегруппируются и усиливают свои войска.

Об этом 3 апреля говорится в сводках Генштаба ВСУ.

"На Донецком направлении противник проводит мероприятия по перегруппировке и усилению имеющихся войск. Так, подтверждается переброска отдельных подразделений из состава 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады (г. Черняховск Калининградской области) на территорию Донецкой и Луганской областей", — говорится в сообщении.

Напомним, украинский журналист Роман Цымбалюк назвал российских оккупантов, причастных к массовым убийствам мирных украинцев в Буче и Ирпене.

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