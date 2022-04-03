Оккупанты перебрасывают свои войска из Калининграда на Донетчину и Луганщину — Генштаб ВСУ

Оккупанты перебрасывают свои войска из Калининградской области.
В Донецкой и Луганской областях российские оккупанты перегруппируются и усиливают свои войска.
Об этом 3 апреля говорится в сводках Генштаба ВСУ.
"На Донецком направлении противник проводит мероприятия по перегруппировке и усилению имеющихся войск. Так, подтверждается переброска отдельных подразделений из состава 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады (г. Черняховск Калининградской области) на территорию Донецкой и Луганской областей", — говорится в сообщении.
Напомним, украинский журналист Роман Цымбалюк назвал российских оккупантов, причастных к массовым убийствам мирных украинцев в Буче и Ирпене.
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