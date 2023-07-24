Оккупанты перебрасывают технику от Мелитополя в Крым: фото от партизан

Партизаны зафиксировали перемещение в направлении оккупированного полуострова российских военных грузовиков, тягачей и ряда другой техники.

Российские войска начали перебрасывать свою технику в направлении оккупированного Крыма после успешной работы украинских войск по врагу в Мелитополе.

Об этом партизаны из движения "АТЕШ" сообщили в Сети 24 июля.

"После очередной успешной работы ВСУ по оккупантам в Мелитополе, ВС РФ начали перебрасывать технику в Крым", – говорится в заявлении.

Так, партизаны зафиксировали перемещение от Мелитополя в направлении Крыма российских военных грузовиков, тягачей и ряда другой техники.

"Оккупанты продолжают снабжать свои войска на фронте, используя для этого Крым. Но недолго это сможет продолжаться", — отметили в "АТЕШ".

Россияне перебрасывают военную технику от Мелитополя в направлении Крыма/Фото: "АТЕШ"

Россияне перебрасывают военную технику от Мелитополя в направлении Крыма/Фото: "АТЕШ"

Россияне перебрасывают военную технику от Мелитополя в направлении Крыма/Фото: "АТЕШ"

Напомним, накануне мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что захватчики свозят в Мелитополь военную технику, которую перебрасывают оттуда на фронт на Запорожском направлении.

Кроме того, через Мариуполь в направлении Бердянска и Мангуша фиксируется большое движение российских сил: вооружения, военной техники и солдат. Это перемещение – самое большое с начала лета.

Отметим, российские коллаборанты заявили об атаке 11 дронами по Крыму в ночь на 24 июля и попадания в склад боеприпасов в Джанкойском районе. А уже утром там в районе военного аэродрома возле села Веселое раздалась серия взрывов и "властям" пришлось эвакуировать жителей части сел Джанкойского района.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "В Мелитополь едут колонны российских танков! | Иван Федоров"

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