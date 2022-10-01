Оккупанты перебрасывают в Мелитополь новые ракетные комплексы С-300 — Федоров

Российские военные стягивают военную технику к временно оккупированному Мелитополю, который пока является логистическим центром для них.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что зафиксировали новые ракетные комплексы С-300 российской армии, которые перемещались в оккупированный город.

Об этом мэр Мелитополя сообщил в эфире совместного телемарафона 1 октября.

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"Вчера были замечены новые комплексы С-300, которые перемещались из Приморска в сторону Мелитополя. Есть информация, что они скапливаются на одной из временно оккупированных территорий. Не будем разглашать, где именно. К сожалению, Мелитополь — это логистический центр для оккупантов", — заявил он.

Также Федоров напомнил, что оккупационные "власти" пытаются до 10 октября собрать 3 тыс. "добровольцев". Чтобы отказаться от "добровольного" участия, необходимо привести вместо себя другого человека.

Напомним, с 1 октября вступил в действие закон США о лендлизе для Украины. Также Штаты объявили об очередном пакете военной помощи на 1,1 млрд долларов, который содержит, в частности, рекордное количество реактивных систем залпового огня HIMARS. Какое оружие получит Украина и как это отразится на боевых действиях – читайте ЗДЕСЬ.

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