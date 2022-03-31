Оккупанты перебрасывают в Украину дополнительные подразделения своей армии — Генштаб

Оккупанты готовят ракетами по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуре Украины.
Оккупанты перегруппируются и формируют группировки для наступления в Восточной операционной зоне. Сейчас зафиксирован переброс части войск и техники врага с территории Беларуси на территорию РФ железнодорожным транспортом.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В то же время сохраняется угроза применения противником ракетного вооружения по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуре Украины.
Кроме того, ведется перемещение на территорию Украины дополнительных подразделений армии РФ для ведения боевых действий. Впрочем, отдельные воинские части врага уже исчерпали возможности формирования резервов.
Читайте также:
- На Броварском направлении часть подразделений оккупантов остается на позициях и заминирует местность
- Разбитые дотла улицы и мертвые мирные жители: появилось жуткое видео последствий "русского мира" в Ирпене
- Обстрелы и перегруппировка войск: ситуация в Харькове и Славянске