Оккупанты перебрасывают в Украину дополнительные подразделения своей армии — Генштаб

Оккупанты перебрасывают в Украину дополнительные подразделения своей армии — Генштаб

Оккупанты готовят ракетами по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуре Украины.

Оккупанты перегруппируются и формируют группировки для наступления в Восточной операционной зоне. Сейчас зафиксирован переброс части войск и техники врага с территории Беларуси на территорию РФ железнодорожным транспортом.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В то же время сохраняется угроза применения противником ракетного вооружения по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуре Украины.

Кроме того, ведется перемещение на территорию Украины дополнительных подразделений армии РФ для ведения боевых действий. Впрочем, отдельные воинские части врага уже исчерпали возможности формирования резервов.

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