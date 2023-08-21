Оккупанты перебросили на Лимано-Купянское направление 45 тысяч военных и более 500 танков

Российские оккупанты перебросили на Лимано-Купянское направление 45 тысяч военных, более 500 танков, БМП и артиллерийских систем.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Как отмечается, оборона украинских военных в этом направлении достаточно крепкая. В первую очередь благодаря нашим инженерным заграждениям, грамотному и правильному командованию и мужеству военных ВСУ.

"По состоянию на сегодняшний день противник удерживает там более 45 тысяч своих военнослужащих, более 500 танков, так же боевых бронированных машин, более 30 артиллерийских систем и еще почти полторы сотни РСЗО. Они пытаются атаковать, но у них нет мотивации, которая есть у наших военных," которые защищают свою землю и им некуда отступать", — подчеркнул Илья Евлаш.

По его словам, в Лимано-Купянском направлении оккупанты мощно обстреливают наши позиции. За сутки там наблюдается 533 обстрела.

"Но наши Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 21 оккупанта, 45 ранены. Кроме того, уничтожены одна БМП, две МТ-12 "Рапира", а также две артиллерийские установки. Также уничтожена российская установка "Тюльпан", которая имеет самый большой калибр (240 мм) и доставляет серьезные хлопоты. Ее удалось уничтожить с помощью беспилотников", — подчеркнул Евлаш.

В то же время директор департамента гражданской защиты Харьковской ОВ Иван Сокол отметил, что с 9 августа текущего года из 53 населенных пунктов района была объявлена обязательная эвакуация. Речь шла о 12 тысячах людей, из которых 618 дети.

"По состоянию на сегодняшнее утро удалось эвакуировать 572 человека. Из которых 149 детей, 281 женщина и 114 мужчин и 28 человек с инвалидностью. Люди не хотят ехать. Потому что переживают за имущество, за скот – коровы и куры", — рассказал он.

Напомним, что на российском аэродроме "Шайковка" беспилотник повредил по меньшей мере один самолет.

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