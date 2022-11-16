Оккупанты перебросили войска из-под Херсона на Донбасс: эксперт сообщил детали

Россия перебросила на Донбасс отступившие из Херсона войска на правый берег Днепра. Боевые штурмовые части усилили натиск оккупантов на восточном направлении.

Об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан в эфире канала Freedom.

"Этот боевой корпус был выпущен с правого берега на левый. Будем ставить вопрос после победы тому в политическом руководстве, кто допустил этот выход. 15 тысяч человек ушли с правого берега на левый. Уходили в течение двух недель под рассказы, что там готовится ловушка, что готовится 40 тысяч на правом берегу. Там практически никого не было, они ушли", — подчеркнул Свитан.

Также читайте Сколько еще может быть массированных ударов по Украине: эксперт оценил запасы ракет России

По его информации, оккупанты пошли в основном в Мариуполь.

"Сейчас в Мариуполе проводят доукомплектование этого корпуса, это 15 тысяч преимущественно вдвшников, сил морской пехоты, специальных операций и частей главного управления разведки минобороны РФ. Это боевые штурмовые части, их начинают перебрасывать на восток страны. Они начали заходить начиная от Угледара, и скорее всего дойдут до Лисичанска. Это небольшое подразделение по количественному составу, но оно боевое по своему качеству. Они усилят боевой потенциал на восточном фронте в районе Донбасса", — заявил военный эксперт.

Как рассказал Свитан, сейчас существует несколько горячих точек:

"Это район Угледара, Павловка — очень мощные бои там идут, задача №1 у этого корпуса, в частности, взять Павловку, выйти на Угледар, купировать наше будущее наступление на Волноваху из-под Угледара и зайти в тыл нашей Марьинской группировки. Сейчас большие бои идут в районе Авдеевки, стоит задача, в том числе этому корпусу, отодвинуть километров на 30 от Донецка линию фронта. И те задачи, которые выполняют ЧВК "Вагнер" в районе Бахмута и Соледара - никто их не снял".

По его словам, оккупанты благодаря подкреплению "усиливают сейчас давление на наши войска, ребята выдерживают уже в 2-3 раза большую огневую нагрузку, чем было до выхода этого подразделения с правого на левый берег".

Напомним, по данным Сил обороны юга, российские оккупанты в Херсонской области отступают на 15-20 км вглубь от обустроенных позиций на левом берегу Днепра. Таким образом, россияне бегут от обстрелов ВСУ, однако украинские защитники берут под огневой контроль пути поставки техники и боеприпасов врага.

Оккупанты объявили о переносе своей "столицы" из Херсона в Геническ.

Ранее военный эксперт Роман Свитан рассказал, как Силы обороны будут освобождать левый берег Херсонщины и куда будут наступать дальше. По его словам, украинская армия не будет форсировать Днепр в районе Херсона, а попытается наступать на побережье Азовского моря в Запорожской области.

Читайте также: