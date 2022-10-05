Оккупанты перед бегством минируют объекты инфраструктуры и частные дома жителей на Херсонщине — Генштаб

В Херсонской области оккупанты "перегруппировываются" и дают драпака от ВСУ, минируя объекты.
В Херсонской области оккупанты убегают от наступления Сил обороны. Перед уходом они минируют объекты инфраструктуры.
Об этом говорится в сообщении Генштаба.
"При покидании противником населенных пунктов Херсонской области враг минирует объекты инфраструктуры и частные дома, запрещает любое перемещение местных жителей", — сообщили в Генштабе.
Кроме наступления на Херсонщине Силы обороны изрядно колошматят оккупантов в Донецкой области. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки росиян в районах населенных пунктов Стрелка, Зеленое, Майорск, Спорное, Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Новомихайловка и Угледар.
Напомним, в Минобороны РФ признали серьезное поражение в Харьковской области и отступление на юге. за вчера ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Херсонской области.
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