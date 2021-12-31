Оккупанты перед Новым годом обстреляли украинские позиции: подробности

Украинские защитники дали отпор оккупантам.
Вблизи Травневого в зоне проведения ООС 31 декабря российские боевики один раз обстреляли украинские позиции.
Об этом говорится в вечерней сводке ООС.
Оккупанты вблизи Травневого в Донецкой области 31 декабря из автоматических станковых гранатометов обстреляли украинские позиции. Потерь и раненых среди защитников нет.
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", — говорится в сообщении ООС.
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