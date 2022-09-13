Оккупанты перед отступлением массово отбирают у местных авто и имущество — Генштаб

Захватчики массово забирают автомобили гражданских, вывозят мебель и бытовую технику из временно оставленных домов.

Российские оккупационные войска продолжают заниматься мародерством на захваченных территориях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 13 сентября.

Так, на участке трассы Старобельск – Луганск, в направлении Луганска, заметили около трехсот гражданских автомобилей, преимущественно с государственными номерными знаками Харьковской области.

Большинство автомобилей – с прицепами, загруженными награбленным имуществом. За рулем сидят российские военные.

Похожая тенденция наблюдается в оккупированных населенных пунктах на юге Украины. В городе Пологи Запорожской области россияне выламывают ворота частных гаражей, забирают у местных жителей частные автомобили. В Новой Каховке Херсонской области захватчики массово начали вывозить мебель и бытовую технику из временно оставленных домов.

Ранее сообщалось, что кафиры на Харьковщине перед бегством ограбили украинские школы, выносили даже турники и спортивное орудие.

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