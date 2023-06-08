Оккупанты перед подрывом Каховской ГЭС вывезли технику, на людям им было все равно — полковник СБУ

Российские оккупанты за два дня до взрыва на Каховской ГЭС были предупреждены о катастрофе своим руководством. Потому россияне отвели оттуда технику.

Об этом рассказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

По его словам, российскому военному руководству безразлично гражданских людей и даже своих военных. Единственное, за что они беспокоились – за технику, поэтому они заранее ее отвели от позиций.

"Как раз технику они свою отвели – мы это наблюдали, мы не понимали, почему они это делают, но перед подрывом они это сделали, и видно было, что они готовятся к тому, что они пустят воду, взорвут дамбу, и дали команду всем своим. – есть перехват – "следим за уровнем воды". Практически через две ночи перед подрывом они намекнули своим солдатам", — подчеркнул Роман Костенко.

По его словам, оккупанты сами в шоке от последствий, которые они нанесли. Они пытаются найти новые позиции. В то же время вода продолжает прибывать.

"Кто-то говорит, что пик уже был, а кто-то говорит, что пик будет завтра-послезавтра. Но разливы безумны. Прямо по городу плавают в лодках, эвакуируют людей, эвакуируют животных. Только две группы спецназовцев "Альфа" и Сил специальных операций, а также ребята по территориальной обороне Херсонщины ездили между левым и правым берегом Днепра, эвакуировали людей, и туда ближе к противнику, рискуя своей жизнью, потому что россияне не эвакуируют, покидали людей. разлилась, будем наблюдать”, — отметил нардеп.

Напомним, что российские оккупанты продолжают массированно обстреливать Украину, поскольку в РФ сохраняется возможность производства нового ракетного вооружения.

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