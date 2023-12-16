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Оккупанты перед штурмом позиций ВСУ принимают таблетки от страха (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Оккупанты перед штурмом позиций ВСУ принимают таблетки от страха (видео)

Потери оккупантов / Фото: Associated Press

Кроме того, позади атакующих войск РФ стоят заградительные отряды.

Российские захватчики перед штурмом украинских позиций получают специальные таблетки или уколы, унимающие страх.

Об этом украинские военные рассказали журналистам 1+1, побывавшим на передовых позициях ВСУ.

Как рассказывается в сюжете, "секретом", позволяющим российским военным проводить многократные штурмы позиций украинской армии, могут быть пилюли, которые выдают оккупантам перед боем.

Кроме того, позади атакующих войск РФ стоят заградительные отряды, которые достреливают возвращающих обратно.

"С месяц назад был на одной из их позиций, нашел их аптечку, так таблеток, уколов всяких там просто "немерено", — рассказал боец ВСУ.

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во время нового наступления российских оккупантов украинским защитникам выгоднее будет перейти к эшелонированной обороне на заранее подготовленных рубежах, чтобы с более удобных позиций уничтожать врага.

Кроме того, ранее информировали, что российские захватчики на фронте штурмуют украинские позиции малыми группами пехоты с применением авиации и бронетехники.

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Дата публикации
Просмотры
1627
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