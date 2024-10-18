Оккупанты передают "героям СВО" незаконно изъятое у украинцев жилье

Россияне запускают так называемую программу передачи "бесхозяйственного" жилья.
Во временно оккупированном Луганске незаконно изъятое у украинцев жилье передают "героям СВО".
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Во временно оккупированном Луганске создали показательную программу передачи так называемого бесхозного жилья, которое было незаконно изъято у украинцев. Планируют передать его "ветеранам". Это, по меньшей, мере 40 квартир", — говорится в сообщении.
Представители оккупационных администраций продолжают осуществлять рейды по подконтрольным населенным пунктам и определяют помещения, не имеющие владельцев и не переоформленные в соответствии с российским законодательством.
"В последнее время такие меры участились", – сообщили в ЦНС.
Напомним, россияне и коллаборанты на временно оккупированных территориях заставляют украинцев получать паспорта РФ. А кто до сих пор не получил российский документ – присваивают статус иностранных граждан или лиц без гражданства.
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