Оккупанты передвигают технику через Мелитополь на Запорожское направление — Федоров

На оккупированных территориях оккупанты продолжают помогать гражданским.
Россияне во временно оккупированном Мелитополе передвигают технику и личный состав через город на Запорожское направление.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, в Бердянске оккупанты разместили десятки вертолетов, а в Токмаке — личного состава армии России больше гражданских.
"Что касается передвижения тяжелого вооружения и личного состава — наши жители видят его, особенно по направлению Новой Каховки и Каховки. Оттуда была переброска вражеских сил в запорожскую линию фронта", — рассказал Федоров.
На оккупированных территориях оккупанты продолжают помогать гражданским.
"Благодаря сообщениям жителей одна из рашистских колонн до фронта не доехала, а осталась металлоломом в степи", — добавил Федоров.
Напомним, россияне в оккупированном Мелитополе устроили стрельбу с сотрудниками ФСБ и комендатуры.
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