Оккупанты передвигают технику через Мелитополь на Запорожское направление — Федоров

Россияне во временно оккупированном Мелитополе передвигают технику и личный состав через город на Запорожское направление.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, в Бердянске оккупанты разместили десятки вертолетов, а в Токмаке — личного состава армии России больше гражданских.

"Что касается передвижения тяжелого вооружения и личного состава — наши жители видят его, особенно по направлению Новой Каховки и Каховки. Оттуда была переброска вражеских сил в запорожскую линию фронта", — рассказал Федоров.

На оккупированных территориях оккупанты продолжают помогать гражданским.

"Благодаря сообщениям жителей одна из рашистских колонн до фронта не доехала, а осталась металлоломом в степи", — добавил Федоров.

Напомним, россияне в оккупированном Мелитополе устроили стрельбу с сотрудниками ФСБ и комендатуры.

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