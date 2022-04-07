Оккупанты переезжали людей танками и расстреливали на улицах: история Иванково, спасшего Киев от наступления РФ (фото, видео)

Иванкив был одним из первых населенных пунктов под Киевом, куда вошли русские войска.

Украинские военные освободили населенные пункты Киевской области от российских оккупантов, которых кремлевский диктатор Путин отправил совершать фактически геноцид в Украине. Но вместе с радостным известием каждый день поступают новые жуткие истории людей, переживших оккупацию врага.

ТСН.ua ранее писал, какой террор россияне устроили людям в Бородянке, а теперь рассказываем о ситуации в Иванково, который оккупанты хотели использовать, как плацдарм для наступления на Киев.

Как оккупанты зашли в поселок Иванкив

Российские войска сначала вторглись из Беларуси в Чернобыльскую зону, а затем окружили Иванкив. Именно этот участок фронта украинские военные называют самым ожесточенным местом в наступлении РФ на Украину. Ведь после него врагу открывалась возможность наступать на Киев через Вышгород.

В населенный пункт, где велись мощные бои, Россия стащила свою технику и устроила блокаду мирным людям, которая длилась более месяца.

Спутниковые кадры / Getty Images

Иванково со спутника / Getty Images

В оккупации местное население находилось до 1 апреля, когда наконец-то ВСУ удалось оттеснить россиян.

Иванков освобожден от российских оккупантов / Telegram/Андрей Цаплиенко

Козаровичи, Дымер, Демидов, Иванков снова под контролем украинской армии

К каким зверствам прибегала армия России в Иванкове

После того, как Иванкив и близлежащие села оказались под контролем россиян, оккупанты начали прибегать к откровенному террору местного населения. Оккупанты заблокировали все пути, чтобы населенный пункт остался без необходимого — у людей не было электроэнергии, воды, продуктов питания и лекарств.

Российские оккупанты искали местных жителей, работавших или работающих в органах местной власти, в частности в бывшей райгосадминистрации. Они приходили домой к людям группами по 6-8 военных, спрашивали фамилии.

Местная жительница, которой удалось выбраться из этого ада, рассказала, что в направлении Иванкив-Катюжанка-Дымер-Козаровичи-Демидов оккупанты могли расстрелять местных только за то, что они вышли из своего дома. По ее словам, создавалось такое впечатление, что россияне стреляли по домам людей для развлечений.

"Там сидят снайперы, и если ты вышел на улицу – тебя расстреливают. Людей, которые пытались доставить гуманитарную помощь – еду или лекарства – похищают или стреляют в ноги, чтобы они не могли подняться. Другим людям не предоставляют возможности оказать пострадавшим медицинскую помощь", – рассказывала нам местная жительница.

Что касается местных мужчин, то тех, кто не имел отношения к военной службе и могли выполнять физическую работу, оккупанты похищали и держали в плену — днем их привлекали к физическим работам, а ночью сажали в подвалы.

Взорванный мост в Иванково

Кроме того, захватчики давили местных бронетехникой, а при попытках уехать из поселка — убивали граждан. Телефоны людей тщательно проверяли, а некоторые без причин – уничтожали.

"Практически вся жизнь сейчас проходит в подвалах. Над ними постоянно висит угроза быть уничтоженными оккупантами. В этом месте дислоцированы подразделения т.н. "кадыровцев". Именно они убивают мирных жителей, давят их бронетехникой, похищают. При попытке выехать из поселка попросту убивают", — сообщал журналист Андрей Цаплиенко.

Последствия оккупации Россией поселка Иванково / Telegram/Андрей Цаплиенко

Кроме того, по информации журналиста Богдана Аминова, местных жителей, пытавшихся заниматься волонтерской деятельностью, подвергли репрессиям. По словам очевидцев, волонтерский штаб, пытавшийся организовать для решения гуманитарных проблем, оккупанты разогнали. Некоторых волонтеров избили и угнали.

Захватчики завербовали в поселке несколько ранее судимых местных и активно с ними сотрудничали.

"Так называемое бандформирование рассказывает оккупанту о местном населении, в частности, активистах и бизнесменах. Основная их "работа" — давать наводку на всех, кто интересует врага. Взамен – они безнаказанно грабят дома, общественные заведения и т.д.", — рассказывал журналист.

Также, как сообщает Богдан Аминов, в одном из сел возле Иванково во время оккупации российскими солдатами изнасиловано две несовершеннолетние сестры в возрасте 15 и 16 лет. Свидетели также рассказали о случаях издевательств оккупантом над женщинами, вытаскиваемыми из подвалов за волосы.

Также местные рассказывали, что оккупанты прибегли к провокации, организовав так называемую раздачу "гуманитарной помощи" под камеры российского телевидения. В сюжете для РосТВ, как рассказал журналист Андрей Цаплиенко, российские военные якобы "мыло общаются" с местными жителями у фуры с едой. Но на самом деле за "помощью" пришло всего несколько человек.

"Скорее всего, это "актеры", которые играли на камеру российской пропаганды. Местные людей не узнают, а их говор значительно отличается от иванковского суржика. Достоверно известно, что местная больница отказалась принимать "помощь" в виде медикаментов от российского оккупанта. Ажиотажа у центре поселка также не было. Что касается самой "гуманитарки" – это преимущественно украинские продукты. То есть российские оккупанты своего не привозили, а вместо этого раздает награбленные украинские товары", — написал в своем Telegram журналист.

Какая сейчас ситуация в поселке Иванкив

Несмотря на то, что российские оккупанты ушли с территории Иванково и окрестных сел, ситуация там остается сложной и опасной. Прежде всего потому, что дороги в поселок усеяны минами и металлоломом. Спасатели, военные и правоохранители проверяют участки.

Последствия оккупации РФ / Ирина Геращенко/Facebook

Иванков после оккупации РФ / Ирина Геращенко/Facebook

Украинские пограничники 5 апреля наконец-то смогли вернуться в отделения "Иванков" и "Млачевка", которые были атакованы оккупантами 24 февраля:

Также люди все еще без интернета, мобильной связи и воды. Электрики восстанавливают свет. В Иванково уже запустили в работу гуманитарные штабы, где предоставляют людям продукты и вещи первой необходимости.

В Иванково завезли гуммопомощь / Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины/Facebook

Как сейчас выглядит поселок Иванкив:

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