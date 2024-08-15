Оккупанты перегруппировываются и готовятся к новым штурмам в Харьковской области — ОТУ "Харьков"

Россияне в Харьковской области готовятся к новым штурмовым действиям с целью восстановления утраченных позиций.

Ситуация в Харьковском направлении остается напряженной. Российские оккупанты не прекращают попыток прорвать оборону украинских войск и продолжают обстрелы позиций защитников Украины на всех активных участках фронта.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Харьков".

В районе Глубокого противник провел перегруппировку личного состава 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии. Оккупанты эвакуируют раненых и готовятся к новым штурмовым действиям с целью восстановления утраченных позиций.

У Липцев наблюдается движение групп 2-го мотострелкового батальона 7-го мотострелкового полка врага для проведения внутренней ротации. Также отмечается перемещение личного состава 7-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса для эвакуации и логистического обеспечения. Примечательно, что среди российских военных фиксируются случаи отказа в выполнении боевых задач.

У Старицы оккупанты заменили боевые изменения и пытаются укрепить оборонительные позиции. В Волчанске противник продолжает штурмовые действия в центральной части города, проводит воздушную разведку и обстреливает артиллерией позиции Сил обороны Украины.

За прошедшие сутки произошло 4 боевых столкновения. Враг нанес 3 авиаудара, использовав 3 управляемые авиационные бомбы, и 43 удара дронами-камикадзе. Всего позиции украинских защитников были обстреляны 381 раз.

Потери врага за минувшие сутки составили 96 человек (безвозвратные и санитарные). Также были уничтожены и повреждены 70 единиц вооружения и военной техники, включая 1 танк, 5 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем, 9 автомобилей, 7 единиц специальной техники и 43 беспилотника.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские войска продвинулись на севере Харьковской области, а также у Покровска.

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