Оккупанты перегруппировываются на одном из направлений для усиления атак: в ВСУ назвали направление удара

Россия держит на Авдеевском направлении более 40 тысяч личного состава.

На Таврическом направлении враг производит перегруппировку сил для усиления атак.

Об этом рассказал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона.

"Враг в течение 2 суток не наносил в нашей операционной зоне авиаударов. Однако вчера (20 января — ред.) несколько увеличил активность артиллерии — зафиксировано 703 артиллерийских обстрела. За прошедшие сутки было меньше боеприкосновений — всего 30 — и применения FPV-дронов., и мы готовимся к увеличению его активности", — сказал он.

По его словам, основные усилия оккупанты сосредоточили возле Авдеевки, Невельского и Первомайского. За минувшие сутки на Авдеевском направлении отбиты 23 вражеских атаки. Российская группировка на этом направлении составляет более 40 тысяч личного состава.

Также он добавил, что отражены атаки противника возле Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки.

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