Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты перебрасывают бывших узников под Запорожье для штурма — ВСУ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
503
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты перебрасывают бывших узников под Запорожье для штурма — ВСУ

Российские оккупанты / Фото: Getty Images

Бывшие заключенные будут использовать для так называемых "мясных штурмов" на южном фронте, считают в ВСУ.

Российские оккупанты создают штурмовые отряды из бывших узников, чтобы попытаться снова захватить Роботино Запорожской области.

Об этом пресс-секретарь объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления Александр Штупун сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Враг, понеся потери, опрокидывает резервы по разным направлениям. Из города Мариуполь в район Ильченково, что в Запорожье оккупанты направили около 200 бывших узников, еще более 100 таких же лиц перевезено из Луганска в Мелитополь", — отметил Штупун.

По его словам, бывшие заключённые будут использованы для так называемых "мясных штурмов" на южном фронте.

"Из них планируют создать штурмовые отряды для захвата Роботиного. Но наши воины готовы к любым вызовам в этом направлении", — подчеркнул Штупун.

Напомним, по данным британской разведки, Россия задействовала в Украине новую армию.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
503
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация