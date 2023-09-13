Оккупанты перебрасывают бывших узников под Запорожье для штурма — ВСУ

Бывшие заключенные будут использовать для так называемых "мясных штурмов" на южном фронте, считают в ВСУ.

Российские оккупанты создают штурмовые отряды из бывших узников, чтобы попытаться снова захватить Роботино Запорожской области.

Об этом пресс-секретарь объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления Александр Штупун сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Также читайте Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистики в ряде областей

"Враг, понеся потери, опрокидывает резервы по разным направлениям. Из города Мариуполь в район Ильченково, что в Запорожье оккупанты направили около 200 бывших узников, еще более 100 таких же лиц перевезено из Луганска в Мелитополь", — отметил Штупун.

По его словам, бывшие заключённые будут использованы для так называемых "мясных штурмов" на южном фронте.

"Из них планируют создать штурмовые отряды для захвата Роботиного. Но наши воины готовы к любым вызовам в этом направлении", — подчеркнул Штупун.

Напомним, по данным британской разведки, Россия задействовала в Украине новую армию.

Читайте также: