Оккупанты перекидывают из Мариуполя на Луганщину технику с новыми тактическими знаками — фото

Россияне перекидывают свои подразделения в Луганскую область.
Во временно оккупированном Мариуполе фиксируют перемещение российской техники с новыми знаками, которая затем задействуется в боевых действиях в Луганской области.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Снова фиксируем перемещение с условно новыми знаками... Отслеживанием движения и OSINTами (разведка на основе открытых источников – ред.) Мариупольского сопротивления удалось установить, что так маркируются подразделения, которые в дальнейшем будут задействованы в боевых действиях в Луганской области", — говорится в сообщении. сообщении.
Андрющенко также напомнил, что 7 декабря было зафиксировано большое перемещение гусеничной техники через Мариуполь в сторону Бердянска и Приморска — до 15 тягачей с танками и БМП.
Напомним, на днях в Мариуполе военный грузовик с боекомплектом протаранил гражданское авто (фото).
Читайте также ведущие новости дня:
- Мобилизация по-новому, или "у мужчин есть 48 часов": в Украине готовят громкие нововведения, которые шокируют каждого
- Военный ВСУ эмоционально обратился к украинцам из-за блокады границы в Польше
- Война наконец-то может завершиться: какое громкое заявление сделали в США и перед каким выбором предстанет Путин