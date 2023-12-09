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Оккупанты перекидывают из Мариуполя на Луганщину технику с новыми тактическими знаками — фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2022
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты перекидывают из Мариуполя на Луганщину технику с новыми тактическими знаками — фото

Оккупированный Мариуполь Фото: Мариупольский городской совет

Россияне перекидывают свои подразделения в Луганскую область.

Во временно оккупированном Мариуполе фиксируют перемещение российской техники с новыми знаками, которая затем задействуется в боевых действиях в Луганской области.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Снова фиксируем перемещение с условно новыми знаками... Отслеживанием движения и OSINTами (разведка на основе открытых источников – ред.) Мариупольского сопротивления удалось установить, что так маркируются подразделения, которые в дальнейшем будут задействованы в боевых действиях в Луганской области", — говорится в сообщении. сообщении.

Техника окупантов в Мариуполе с новыми тактическими знаками / © facebook.com/Петр Андрющенко
Техника окупантов в Мариуполе с новыми тактическими знаками / Фото: facebook.com/Петр Андрющенко

Андрющенко также напомнил, что 7 декабря было зафиксировано большое перемещение гусеничной техники через Мариуполь в сторону Бердянска и Приморска — до 15 тягачей с танками и БМП.

Напомним, на днях в Мариуполе военный грузовик с боекомплектом протаранил гражданское авто (фото).

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Дата публикации
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2022
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