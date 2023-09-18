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Оккупанты перекидывают резервы на Запорожское направление — партизаны

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Оккупанты перекидывают резервы на Запорожское направление — партизаны

Военная техника. Фото: скриншот с видео

Оккупанты опрокидывают на южный фронт "Уралы", "Камазы, а также танки Т-72".

Российские войска перекидывают через оккупированный Мариуполь резервы на Запорожское направление. Речь идет о военной технике.

Об этом сообщил агент военного партизанского движения на временно оккупированных территориях Украины "Атеш".

"Наш агент зафиксировал процесс перекидывания оккупационных резервов: Уралы, Камазы, а также танки Т-72 на Запорожское направление, где они несут большие потери как в личном составе, так и в технике. Эта информация поможет Силам обороны Украины максимально эффективно встретить эти резервы", – говорится в сообщении.

Напомним, по данным Министерства обороны, на южном фронте Силы обороны за прошлую неделю освободили 5,2 кв. км.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Новости 8:00 18 сентября | ВСУ уволили Клищиевку!"

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Дата публикации
Просмотры
743
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