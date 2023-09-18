Оккупанты перекидывают резервы на Запорожское направление — партизаны

Оккупанты опрокидывают на южный фронт "Уралы", "Камазы, а также танки Т-72".

Российские войска перекидывают через оккупированный Мариуполь резервы на Запорожское направление. Речь идет о военной технике.

Об этом сообщил агент военного партизанского движения на временно оккупированных территориях Украины "Атеш".

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"Наш агент зафиксировал процесс перекидывания оккупационных резервов: Уралы, Камазы, а также танки Т-72 на Запорожское направление, где они несут большие потери как в личном составе, так и в технике. Эта информация поможет Силам обороны Украины максимально эффективно встретить эти резервы", – говорится в сообщении.

Напомним, по данным Министерства обороны, на южном фронте Силы обороны за прошлую неделю освободили 5,2 кв. км.

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