Оккупанты перекидывают технику из Мариуполя в сторону Бердянска: ночью прячут ее возле многоэтажек – фото

В Мариуполе грузовики РФ по БК прикрыты "живым щитом" людей.
Оккупационные войска России пытаются обезопасить себя от ударов со стороны ВСУ за счет мирных жителей и прячут свой военный транспорт с боекомплектом возле многоэтажек в Мариуполе.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
"Снова фиксируем медленный рост перемещения в сторону Бердянска. При этом движение Бердянского направления — Мариуполь — Новоазовск оставалось в приоритете все выходные", - говорится в сообщении.
Грузовики из БК, прикрытые "живым щитом" мариупольцев, с утра начинают дальнейшее транзитное движение.
Как добавил Андрющенко, оккупанты перемещают технику колоннами – по 5-10 грузовиков – общим количеством до 40 машин, в том числе с бронированными прицепами.
"Создается впечатление отведения целого подразделения на ротацию под Новозаовск", — отметил Андрющенко.
Напомним, в Мариуполе оккупанты прячутся от ударов ATACMS и активно перемещают военную технику по городу (фото).
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