Оккупанты перекидывают технику из Мариуполя в сторону Бердянска: ночью прячут ее возле многоэтажек – фото

Оккупационные войска России пытаются обезопасить себя от ударов со стороны ВСУ за счет мирных жителей и прячут свой военный транспорт с боекомплектом возле многоэтажек в Мариуполе.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Снова фиксируем медленный рост перемещения в сторону Бердянска. При этом движение Бердянского направления — Мариуполь — Новоазовск оставалось в приоритете все выходные", - говорится в сообщении.

В Мариуполе военная техника РФ прикрыта "живым щитом" людей / Фото: facebook.com/Петр Андрющенко

В Мариуполе военная техника РФ прикрыта "живым щитом" людей / Фото: facebook.com/Петр Андрющенко

Грузовики из БК, прикрытые "живым щитом" мариупольцев, с утра начинают дальнейшее транзитное движение.

Как добавил Андрющенко, оккупанты перемещают технику колоннами – по 5-10 грузовиков – общим количеством до 40 машин, в том числе с бронированными прицепами.

В Мариуполе военная техника РФ прикрыта "живым щитом" людей / Фото: facebook.com/Петр Андрющенко

В Мариуполе военная техника РФ прикрыта "живым щитом" людей / Фото: facebook.com/Петр Андрющенко

"Создается впечатление отведения целого подразделения на ротацию под Новозаовск", — отметил Андрющенко.

Напомним, в Мариуполе оккупанты прячутся от ударов ATACMS и активно перемещают военную технику по городу (фото).

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