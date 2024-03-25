Оккупанты перемещают военные склады из Крыма: "Атеш" показал фото

Партизаны указали, что оккупанты в очередной раз допускают грубую ошибку, перемещая такие объекты, и думая, "что мы не отследим маршруты движения".

После успешных ударов Сил обороны Украины по врагу в оккупированных Севастополе и Гвардейском россияне в Крыму проводят перемещение полевых артиллерийских складов. Партизаны узнали координаты нового склада.

Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш".

"Атеш" продолжает внимательно отслеживать действия военных преступников на территории Крыма. В последнее время мы наблюдаем очень интересную картину, а именно массовое перемещение полевых артиллерийских складов", – говорится в заявлении партизан.

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По их информации, в первую очередь это перемещение вражеских складов связано с успешными ударами Сил обороны Украины по оккупантам в Севастополе и Гвардейском.

В частности, зафиксирована переброска российскими захватчиками реактивных снарядов к РСЗО "Ураган".

"Как уже известно крымчанам, они прекрасно детонируют даже от небольшого попадания", – обратили внимание в движении "Атеш".

Там также сообщили координаты нового вражеского склада: 45.006723, 34.261420

Партизаны указали, что оккупационное командование в очередной раз допускает грубую ошибку, перемещая такие объекты, и думая, "что мы не отследим маршруты движения".

"Дорогие жители оккупированного полуострова, продолжайте передавать информацию о передвижении российских войск нашим координаторам", — призвали в "Атеш".

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Российская военная техника в оккупированном Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Российская военная техника в оккупированном Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Российская военная техника в оккупированном Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Напомним, украинские войска в ночь на 23 марта нанесли удар по узлу связи Черноморского флота РФ в Севастополе, ударили по нефтебазе в Гвардейском и повредили большие десантные корабли ЧФ РФ "Ямал" и "Азов".

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