Оккупанты переместили усилия на Запорожском направлении: Гуменюк рассказала о ситуации на юге

Ситуация на юге Украины остается напряженной – российские оккупационные войска не прекращают штурмы. В то же время враг несколько переориентировал свои усилия на Запорожском направлении.

Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире FREEДОМ.

"Например, если говорить о Запорожском направлении в нашей операционной зоне, то здесь усилия врага перемещены в направлении Донецкой области — Старомайорского. Там большинство штурмов за минувшие сутки — восемь. И раз все-таки решились проверить плотность обороны неподалеку от Роботиного", — отметила она.

Гуменюк также добавила, что на плацдарме левого берега на Херсонском направлении враг четырежды пытался пойти штурмом. Однако в результате потеряли 60-70% личного состава.

По ее словам, у противника возникают проблемы с формированием штурмовых групп. Враг продолжает выискивать подразделения, готовые формировать такие штурмовые группы.

"Так как даже при наличии такого количества живой силы есть проблемы с формированием штурмовых подразделений", — рассказала Гуменюк.

Оккупанты также пытаются поддерживать численность своей группировки "Днепр" в пределах 70 тыс., время от времени проводя ротацию с подразделениями, участвующими в более напряженных боях на востоке Украины.

"Несколько подразделений, причем специализированного профиля – десантно-штурмовые, спецназовцы – были перемещены с третьей линии глубокого тыла ближе к линии столкновения, потому что потери личного состава штурмовиков серьезные и каждый день необходимо пополнять", — резюмировала Наталья Гуменюк.

Напомним, Путин отдал приказ взять Часов Яр к "символической дате" – россияне активизировались и давят на город (карта).

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