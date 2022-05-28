Оккупанты переместили в Брестскую область дивизион "Искандер-М": есть угроза ракетных ударов из Беларуси

Оккупанты переместили в Брестскую область дивизион "Искандер-М": есть угроза ракетных ударов из Беларуси

В район населенного пункта Лунинец Брестской области перемещен дивизион ОТРК "Искандер-М".

Сохраняется угроза нанесения ударов по объектам инфраструктуры и подразделениям Сил обороны с территории республики.

Об этом сообщили 28 мая в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи усиления охраны белорусско-украинской границы. Кроме того, группировка усилена маневровыми группами радиоэлектронной борьбы, действующими вдоль рубежей.

Продолжается подготовка офицеров запаса для нужд комплектования подразделений военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны в белорусских учебных заведениях.

Напомним, начались 94 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Оккупанты продолжают штурм на Донбассе, но успеха не имеют, ВСУ отбили восемь атак страны агрессорки в течение суток. Детальнее о ситуации на фроне — в утренней сводке 28 мая.

Читайте также: