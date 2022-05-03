Оккупанты переместили в Изюм батарею тяжелых самоходных минометов — Генштаб ВСУ

В поддержку своих действий враг перевез с территории Белгородской области.

В район города Изюм армия РФ перевезла батарею тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" калибром 240 мм и подразделение, вооруженное реактивными системами залпового огня "Смерч".

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"На временно занятых территориях Харьковской области враг продолжает проведение фильтрационных мероприятий. Для этого дополнительно привлекают подразделения росгвардии", — отметили в Генштабе.

Напомним, противник также не прекращает проведение наступательных действий на востоке Украины с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и временно оккупированным Крымом.

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