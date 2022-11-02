Оккупанты переправляют грузовики через Мариуполь из-за ограниченного движения Крымским мостом – Андрющенко

Советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко сообщил, что россияне активно используют город как логистический путь в Крым.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Россияне активно проводят логистику через Мариуполь. Сухопутный коридор через Мариуполь, о котором они мечтали, работает. Относительно гражданских лиц никакого движения не наблюдается ни в одну сторону. С 27 октября россияне запретили въезд грузовиков на Крымский мост. Поэтому все они едут через Мариуполь", – рассказал Андрющенко.

Андрющенко также добавил, что оккупанты активно ремонтируют дороги на оккупированных территориях Донецкой области.

"Мариуполем вообще никогда не проезжали грузовики весом 40 тонн. Это всегда было запрещено. Сейчас же россияне не стесняются проезжать по городу. Даже пробки появились из-за этих больших тягачей. Поэтому оккупанты ремонтируют и приводят в порядок дорогу из Новоазовска в Крым. А также идет ремонт всех дорог на оккупированных территориях Донецкой области", – добавил он.

Ситуация в Мариуполе

Россияне вынудили всех бюджетников сдать украинские паспорта под угрозой ареста. Речь идет об педагогах, медиках и работниках администраций.

Кафиры продолжают сносить разрушенные дома в Мариуполе, которые сами же уничтожали.

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики, которые и повлекли за собой энергетическую катастрофу в городе, решили "помочь" людям и раздали им обогреватели, однако в городе нет света.

Читайте также: