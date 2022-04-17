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Оккупанты перепутали машину для чистки выгребных ям с бензовозом

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Оккупанты перепутали машину для чистки выгребных ям с бензовозом

Фото: 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев/Facebook

Автомобиль они украли у местных жителей.

Российские оккупанты, похоже, не разбираются в технике специального назначения. Они украли в украинцев машину для чистки выгребных ям, ведь думали, что это бензовоз.

Об этом сообщили на странице 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев в Facebook.

"Перепутали с бензовозом и забрали у местных. Наверное, до сих пор не поняли, что это за машина такая. А это авто, чистящее выгребные ямы. Не спрашивайте, почему они не знали. У них просто не принято таким пользоваться", — говорится в сообщении.

Напомним, в Сумской области восстанавливают Тростянецкую городскую больницу. За почти месяц оккупации она получила масштабные разрушения. Медики говорят, войдя в заведение и увидев современные условия и аппаратуру, россияне озверели от ярости и зависти и направили дула танков на заведение.

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