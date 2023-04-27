Оккупанты перерезают горло украинским пленникам после допросов: СБУ перехватила разговор

Российские кафиры не только пытают украинских военнопленных, но и жестоко убивают их после допросов. В частности, им перерезают горло.

Об этом свидетельствует перехват СБУ с восточного фронта Украины.

Один из окупантов в подробностях рассказывает, как перерезает горло пленному. По его словам, таких случаев достаточно. Убивают украинских военных ночью.

"Человек надо немного зарезать. Но у меня это не впервые. Мне по**й", — рассказывает оккупант своей знакомой о преступлении, которое должно совершить после разговора с ним.

"Люди, которые военнопленные… их нет смысла держать. Ну, потому что всю информацию из них выпрашиваем. Дальше нет смысла держать. Вот их нужно утилизировать", – объясняет россиянин.

Служба безопасности Украины уже установила личность палача, его учредительные данные, место службы и круг общения. Им оказался Сучко Евгений Юрьевич из Новгородской области 1995 года рождения. Его мобилизовали осенью 2022-го. Он со своим подразделением находится на позициях Харьковской области.

"СБУ работает, чтобы этот Сучко и каждый военный преступник из РФ понес заслуженное наказание за свои зверства. Украинская спецслужба расследует более 35 тыс. уголовных производств по факту нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении СБУ.

Жестокие убийства украинских пленных

В Сети 11 апреля появилось видео, как российские оккупанты отрезают голову украинскому пленнику. Судя по видео, военный еще был жив, когда один из оккупантов совершил свое преступление. Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на преступление России. По его словам, это не случайность или эпизод, потому что это повторяется. В качестве примера вспомнил преступления россиян в Буче.

6 марта в Сети опубликовали видео, как российские оккупанты в упор расстреляли военнопленного. Россияне убили украинца из-за слов: "Слава Украине!".

Украинским военным, расстрелянным, был снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.

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