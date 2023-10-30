Оккупанты перешли к активным действиям под Бахмутом — Сырский

Под Бахмутом Донецкой области оккупационные войска Российской Федерации перешли к активным действиям и значительно усилили свою группировку.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью "Интерфакс-Украина".

Ситуация на востоке Украины обстановка остается сложной. Захватчики не оставляют попыток добиться успехов и ежедневно атакуют позиции сил обороны.

"Особую активность проявляет в районе Купянска, где пытается продвинуться вперед на нескольких направлениях. В районе Бахмута противник значительно усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям", — рассказал Сырский.

По его словам, оккупанты пытаются остановить продвижение украинских войск и восстановить утраченное положение, используя десантные подразделения. На отдельных участках РФ использует штурмовые группы из отрядов Шторм Z, а также увеличивают применение дронов-камикадзе.

"Благодаря профессиональным и слаженным действиям наших воинов враг несет большие потери и не может достичь поставленных целей", — подчеркнул Сырский.

Ситуация возле Бахмута

Аналитики ISW сообщили об успехах ВСУ возле Бахмута Донецкой области. Отмечается, что за прошедшие сутки, 29 октября, украинские войска продвинулись под городом за железнодорожный путь.

Тем временем в украинском Генштабе подчеркивают, что РФ опрокидывает силы в Бахмут. Отмечается, что украинские защитники имеют успехи восточнее Клищиевки и восточнее Андреевки. Россияне несут потери.

Читайте также: