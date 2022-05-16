Оккупанты перешли к последовательным ударам: эксперт о новых методах России в войне

Оккупанты перешли к последовательным ударам: эксперт о новых методах России в войне

Военный эксперт объяснил, почему Россия отказалась от предыдущих методов войны против Украины.

С начала полномасштабной войны против Украины Россия планировала атаковать Украину со всех сторон, для достижения быстрого результата.

Однако российская армия потерпела неудачи в этом отношении.

Об этом рассказал полковник Сергей Грабский в интервью РБК-Украина.

По его словам, теперь российские солдаты пытаются последовательно выполнять поставленные задачи.

"То есть сейчас они хотят действовать так: удержать оккупированные территории, дозахватить Донецкую и Луганскую области, сообщают о победе, подтягивают ресурсы и готовят дальнейшее наступление. Куда будут эти наступления — спрогнозировать очень трудно. Это будет зависеть от развития событий на фронте и от того, какую задачу они сами себе поставят", — заявил он.

Напомним, в Херсонской и Николаевской оккупанты укрепляют свои позиции и не идут в наступление.

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