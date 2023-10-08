Оккупанты перешли на обстрелы баллистикой: Гуменюк объяснила цель россиян

РФ снова может прибегнуть к энергетическому террору Украины
Оккупационные войска РФ в очередной раз изменили тактику на войне против Украины. В частности, они все чаще стали использовать баллистические и сверхзвуковые ракеты.
Об этом рассказала руководитель координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк 24 канала.
Гуменюк говорит, что действиям россиян есть несколько объяснений.
"Во-первых, нельзя игнорировать такой вывод аналитики, что россияне накапливают сбиваемые ракеты Х-101, Х-555, Х-55. Их могут использовать для массированных ракетных ударов уже во время отопительного сезона, — отметила Наталья Гуменюк. .
РФ может готовить очередной террор
Кроме того, она прогнозирует, что РФ снова может прибегнуть к энергетическому террору Украины, вызванному особенностями самого периода.
"Для эффекта поддержания своего присутствия, постоянной угрозы, для поддержания напряжения и выравнивания коэффициента атаки и ущерба сейчас они могут применять точечные ракетные удары. Баллистикой, сверхзвуковыми ракетами – для поддержки понимания, что они еще не проиграли", – заявила Гуменюк.
Отметим, в воздушных силах считают, что эта осень и зима станут рекордными по количеству беспилотников, которые РФ будет применять против Украины.
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