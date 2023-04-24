Оккупанты перешли в позиционную оборону: Буданов о возможности наступления на новых участках

Армия России перешла в позиционную оборону, пока никаких наступлений не планируется.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

"Ни у меня нет данных, а они не планируют. Они полностью перешли повсюду в позиционную оборону. Единственные места на фронте, где происходят их попытки – это попытка в городе Бахмут, это попытка охватить с севера город Авдеевка, локальные боевые действия в городах Марьинка и Авдеевке, и в Марьинке идентичная тактика, как и в Бахмуте – просто попытка стереть населенный пункт с лица земли, как говорится. Бои в лесничестве в районе Луганской области – это мы уже совсем снижаемся до тактического уровня", – сказал он.

Напомним, западные военные считают, что украинские силы зайдут на 200 миль в тыл российской линии обороны блицкригом. Основу контрнаступления, как говорят эксперты, составят боевые подразделения, имеющие на вооружении боевые танки Challenger 2, M1 Abrams и Leopard 2, а также бронетранспортеры Stryker, Bradley и новые артиллерийские системы.

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