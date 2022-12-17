Оккупанты переводят все больницы Луганщины на обслуживание военных РФ – Центр сопротивления

Российские захватчики переформатируют все больницы Луганской области на военные госпитали.
Российские оккупанты собираются переформатировать все больницы Луганской области для обслуживания своих раненых военных. Так, из-за значительных потерь среди личного состава россиян, оккупированные врагом больницы отказывают гражданским в медицинском обслуживании.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Несколько больниц Луганска и временно оккупированных городов и сел области уже перешли в формат работы военных госпиталей. В частности, Луганская городская многопрофильная больница №3 уже разместила около 100 российских военных. Также полностью переведена на обслуживание больница в Кременной", — говорится в сообщении.
Также, по данным Центра нацсопротивления, Луганская городская многопрофильная больница №15 отказывает в обслуживании гражданским и в декабре должна окончательно переориентировать на военных.
"Такую стратегию оккупанты выбрали на всей временно оккупированной части области", — сообщает Центр национального сопротивления.
Потери России в войне против Украины
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны по состоянию на 16 декабря Россия потеряла в Украине уже около 97 270 солдат.
Также известно, что оккупанты отводят часть войск из Каховки призывают коллаборантов бежать в Крым.
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