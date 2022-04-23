Оккупанты пишут на снарядах "Христос Воскрес!" для новых обстрелов на Пасху – СБУ

Служба безопасности Украины перехватила новый разговор российского оккупанта с его супругой.

Так, захватчик рассказал, что российские войска на Пасху планируют еще больше обстреливать украинских защитников и мирное население. Более того, враг пишет на снарядах "Христос Воскрес!".

Соответствующий телефонный разговор обнародовала СБУ в Telegram.

"Наши пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут "Христос воскрес!" Развлекаемся, как можем", — отметил оккупант.

Также захватчик рассказал, что дела в его подразделении, стоящем в Николаевской области, плохи. Так, из 19 солдат осталось только 7 – самые стойкие и алкоголики.

"Все едут! Кого нам добавлять? Здесь все бегут! У нас из бригады уволилось уже 600 человек… Здесь остались только самые стойкие и алкаши", — отметил он.

Напомним, во Львове СБУ поймала 11 "блогеров", которые снимали и распространяли в Сети кадры авиаударов по городу.

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