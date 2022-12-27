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Оккупанты планируют депортацию жителей Энергодара — ЦНС

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Оккупанты планируют депортацию жителей Энергодара — ЦНС

Фото: Associated Press

Цель оккупантов это изменение демографического состава населения

Российские агрессоры намерены депортировать жителей Энергодара, расположенного в Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

Сообщается, что агрессоры намеренно провоцируют гуманитарные кризисы на оккупированных территориях, закрывая медицинские учреждения, что делает невыносимой жизнь местных жителей.

"В то же время жителей идеологически прокачивают по поводу наступления ВСУ и "дальнейших разрушений и репрессий". Зато жителям предлагают уехать и обещают денежную компенсацию", — говорится в материале.

Настоящая цель оккупантов это изменение демографического состава населения, а также создание пропагандистской картинки о якобы "убегающем от Украины населении".

Сейчас оккупанты начали подготовку к депортации жителей Энергодара, для чего Запорожская АЭС должна подготовить автобусы.

"Людей планируют вывозить в Джанкой (АР Крым). В начале "эвакуация" добровольная, но обычно в дальнейшем оккупанты практикуют принудительное выселение", — говорится в сообщении.

Также оккупанты создают препятствия для выезда украинцев на территории, контролируемые украинскими властями.

"Это говорит, что россиян не интересует судьба людей. Врагу главное обеспечить депортацию украинцев", – резюмируют в Центре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Энергодар прибыла группа "кадыровцев" для организации и контроля за подготовкой РОВ провокаций на территории ЗАЭС.

Кроме того, мы ранее информировали, что гендиректор МАГАТЭ посетил РФ для обсуждения безопасности ЗАЭС.

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Дата публикации
Просмотры
482
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