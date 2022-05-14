Оккупанты планируют провести "перепись" населения в Херсонской области как сделали это в Крыму в 2014 — Денисова

Оккупанты планируют провести "перепись" населения в Херсонской области как сделали это в Крыму в 2014 — Денисова

Российские оккупанты планируют провести "перепись" населения в Херсонской области, так же, как это было во временно оккупированном Крыму в 2014 году.

Начать "перепись" планируют в понедельник, 16 мая, и завершить к концу месяца.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Жители Генического района начали получать сообщения с призывом обратиться в сельский совет с документами. При себе они должны иметь паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, пенсионное удостоверение, удостоверение личности с инвалидностью. В объявлениях указывается, что это касается только тех, кто имеет местную прописку", – отметила она.

Также Денисова подчеркнула, что оккупанты сейчас рассматривают разные варианты относительно "статуса" временно оккупированных территорий региона.

"Учитывая то, что идея с "референдумом" в Херсонской области провалилась, российские оккупанты рассматривают различные варианты относительно "статуса" временно оккупированных территорий, в том числе и создания так называемого Крымского федерального округа. Согласно Гаагской конвенции 1907 года, четвертой Женевской конвенции 1949 г., Дополнительного протокола 1 к Женевской конвенции 1977 года оккупационная держава не получает суверенитет над оккупированной территорией и должна придерживаться законодательства, действующего на такой территории", — заявила уполномоченная ВРУ по правам человека и призвала ООН учесть эти факты нарушений РФ прав человека в Украине.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 80-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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