Оккупанты планируют провести "показательную акцию" в Херсоне — Верещук

Оккупанты хотят устроить массовую депортацию из города.

Военные России планируют провести "показательную акцию". Для этого они собираются принудительно депортировать из Херсона во временно оккупированный Крым этнических армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге.

По ее словам, русские военные понимают, теряют контроль над городом.

"Херсонцы активно и массово выходят на акции против оккупации. Поэтому военные РФ прибегают к пропаганде – вывозят людей в подконтрольный им Крым. Однако эти шаги никчемны и преступны! А Херсон и херсонцы – Герои", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские оккупанты потеряли полный контроль над Херсоном. Захватчикам теперь труднее прорваться в Николаев. Успех ВСУ в Херсоне будет трудным ударом по военным усилиям командования России, пишут западные СМИ.

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