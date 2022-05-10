Оккупанты планируют провокации на объектах химической промышленности и обвинить в этом ВСУ — Генштаб

Российские оккупанты могут прибегнуть к химическим диверсиям на территории Украины.
В настоящее время происходит применение артиллерии практически вдоль всей линии соприкосновения. Кроме того, военные государства-агрессора могут прибегнуть к провокациям.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины 10 мая.
"Не исключается возможность проведения диверсий на объектах химической промышленности Украины с последующим обвинением в этом подразделений Вооруженных Сил Украины", — говорится в сводке.
Кроме того, сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины.
Как сообщалось, основные усилия авиационной группировки армия государства-террориста России сосредоточена на поддержке действий подразделений в Восточной операционной зоне: на Слобожанском, Донецком направлениях и в районе завода "Азовсталь". Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 10 мая.
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