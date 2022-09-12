Оккупанты планируют снести более 40 домов в Мариуполе, но людей не переселяют

Захватчики не переселяют жителей, потерявших свои дома.
Российские оккупанты планируют снести 41 здание в Мариуполе. Большинство из них – многоквартирные жилые дома.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
Он пояснил, что россияне показали "Единый реестр зданий и сооружений", подлежащих сносу по состоянию на 7:09.
"В то же время никакого прогресса в вопросе переселения жильцов и обеспечения хранения их вещей. Все по плану — картинка превыше всего. Ярость. Просто ярость", — написал Андрющенко.
Напомним, россияне провели во временно оккупированном Мариуполе "концерт" на костях убитых мирных горожан. Около 600 человек погибли от авиабомбы в театре в ныне оккупированном городе.
Читайте также:
- Оккупанты "охотятся" на людей: мариупольцев призывают ограничить передвижение по городу
- За сутки оккупанты убили троих мирных жителей в Донецкой области, еще восемь человек получили ранения
- "Если есть чем, въе**т по тому зданию": оккупанты в Мариуполе снова начали шантажировать судилищем над азовцами