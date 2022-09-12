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Оккупанты планируют снести более 40 домов в Мариуполе, но людей не переселяют

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Оккупанты планируют снести более 40 домов в Мариуполе, но людей не переселяют

Фото: Getty Images

Захватчики не переселяют жителей, потерявших свои дома.

Российские оккупанты планируют снести 41 здание в Мариуполе. Большинство из них – многоквартирные жилые дома.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Он пояснил, что россияне показали "Единый реестр зданий и сооружений", подлежащих сносу по состоянию на 7:09.

"В то же время никакого прогресса в вопросе переселения жильцов и обеспечения хранения их вещей. Все по плану — картинка превыше всего. Ярость. Просто ярость", — написал Андрющенко.

© Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя
Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя
© Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя
Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя
© Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя
Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Напомним, россияне провели во временно оккупированном Мариуполе "концерт" на костях убитых мирных горожан. Около 600 человек погибли от авиабомбы в театре в ныне оккупированном городе.

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