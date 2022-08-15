Оккупанты планируют снести более сотни поврежденных домов в Северодонецке — Гайдай

В Северодонецке в Луганской области оккупанты сносят поврежденные дома, чтобы потом снимать картинку "цветущего города".

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Так, жители Северодонецка больше месяца назад отдали свои персональные данные в обмен на обещание восстановить жилые помещения. Впрочем, до сих пор никто не пришел даже для обследования. Во многих многоэтажках города пробиты крыша, выбиты окна, не говоря уже об отсутствии некоторых стен. А первые капризы погоды дают о себе знать — непродолжительный летний дождь превратил жизнь горожан в катастрофу. Трудно представить, что будет осенью, через две недели", — отметил он.

Он добавил, что оккупационные власти Северодонецка вместо того, чтобы помочь людям, выполняют приказ об обследовании домов, непригодных для проживания.

"Уже определили более сотни подлежащих сносу многоэтажек. И активно этим занимаются, вместо подготовки города к зиме. Зачем? Чтобы потом показывать политикам из РФ картинку "цветущего города". Поэтому и восстанавливать ничего не будут, потому что все поврежденное просто снесут", – резюмировал Гайдай.

Напомним, Гайдай рассказал, как оккупанты пытаются заманить луганчан на "референдум".

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