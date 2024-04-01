Оккупанты планируют создать две армии для нового наступления: эксперт о замысле РФ на весну

Военный аналитик Алексей Гетьман говорит, что в апреле 2024 года наступательный потенциал армии России иссякнет, но после пополнения резервов они начнут готовиться к новому наступлению.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, наступательные действия армии РФ сейчас происходят волнообразно, потому что оккупанты не могут постоянно наступать и наращивать наступление по достаточно широкой линии фронта – более 1000 км.

"Нет для этого у них ресурсов и такого количества людей. Так не бывает на войне", – пояснил Гетьман.

Эксперт согласен с прогнозами Главного управления разведки Минобороны Украины, что уже в начале апреля у оккупантов иссякнут возможности проводить наступательные действия по всей линии фронта.

Эксперт отметил, что сейчас основная задача армии России – восполнить потери путем резерва. Ведь, по словам Гетьмана, с осени прошлого года оккупанты понесли потери около 150-200 тыс. человек личного состава. И как раз на эту цифру ориентирована новая волна мобилизации в России. С учетом 100 тысяч, которых они призвали в армию раньше.

"Они готовы создать как минимум две новые армии. И будут готовиться к наступлению в конце мая, начале июня. Не факт, что они так будут делать, но все идет к тому, что они, скорее всего, где-то в конце весны попробуют еще одну серьезную наступательную операцию. И мы к этому готовимся. Все зависит от поставок вооружения от наших партнеров", — резюмировал Алексей Гетьман.

Напомним, в ВМС рассказали, могла ли Россия накопить "Калибры" и почему не стоит пренебрегать воздушной тревогой.

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