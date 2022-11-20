Оккупанты планируют создать теракт на белорусской АЭС и хотят обвинить в этом Украину и НАТО

Российские оккупанты планируют создать провокации на белорусских объектах критической инфраструктуры, в частности – на белорусской АЭС.
Россияне планируют создать провокации на границе со странами ЕС. В частности, речь идет о терактах на белорусской АЭС.
Об этом сообщили в главном управлении разведки Украины.
Как отмечается, в ближайшее время оккупанты на территории Беларуси планируют провести ряд терактов на объектах критической инфраструктуры.
"Место проведения вероятных «инцидентов» – территории, граничащие с границами стран ЕС и Украины, в частности, гродненской и брестской областей. Одна из главных целей – белорусская атомная электростанция "Островок". Разработкой и реализацией проекта занимаются российские спецслужбы. В то же время белорусский кдб просто поставлен в известность", — отметили в украинской разведке.
Там также добавили, что оккупанты традиционно ответственность за теракты планируют переложить на граждан стран НАТО и Украины, которые якобы будут "переодеты в белорусскую военную форму".
“В настоящее время подразделения белорусских кдб, МВС и пограничных войск уже приведены в состояние повышенной боевой готовности. По мнению разработчиков проекта, все это должно ускорить втягивание белорусской армии в войну в Украине на стороне оккупантов. А также создать необходимое для кремля общественное мнение в белорусском обществе”, — подчеркнули в ГУР Украины.
Напомним, что в минобороны Беларуси не устают заявлять, мол, не имеют планов втягиваться "в какие-то конфликты". Вместо этого якобы готовят солдат для обороны своей страны.
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