Оккупанты планируют вернуть Херсонской области герб времен российской империи — Денисова

Военные РФ планируют вернуть Херсонской области герб времен российской империи и заявляют о получении жителями Херсона российского гражданства.

Российские захватчики также не отказались от намерений ввести рубли на оккупированных территориях.

Об этом на странице Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"Для максимальной интеграции в состав РФ, оккупанты планируют вернуть Херсонской области герб времен пребывания региона в составе российской империи и предоставить ее жителям право на получение российского гражданства. Кроме того, на захваченных землях захватчики пытаются ввести расчеты в рублях, а также восстановить железнодорожное сообщение с временно оккупированным Крымом. Несогласных с "ускоренной интеграцией" жителей Херсона россияне пытают в подвалах", — написала Денисова.

С начала марта Херсон находится под оккупацией российских войск. Уже больше двух месяцев херсонцы выходят с украинскими флагами на акции протеста, чтобы показать, что Херсон — это Украина. С голыми руками украинцы часто заставляют оккупантов отступать, отгоняют БТРы и КамАЗы с вооруженными солдатами. Однако из-за угроз и запугивания протестные акции проходят все реже. Те периодически стреляют в воздух, по земле.

Такая активная позиция жителей Херсонщины больше всего мешает оккупантам установить там новый порядок. Однако силы противника заняли Геническ, Каховку, Новую Каховку и другие населенные пункты.

Украинские органы государственной власти и местного самоуправления в Херсонской области пытаются обеспечивать жизнедеятельность региона, несмотря на то, что россияне назначили свою "власть". Преимущественно речь идет о хозяйственных вопросах – коммунальных услугах, социальной сфере, транспорте, помощи в организации гуманитарной помощи.

Ранее советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что президент России Владимир Путин 9 мая может объявить об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской областей.

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что во временно оккупированных городах области захватчики хотят установить свою "власть" и уничтожить финансовую систему.

Как сейчас живут люди на временно оккупированных территориях Херсонской области

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