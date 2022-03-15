Оккупанты планируют возобновление наступления на Чернигов — Генштаб

Украинские военные удерживают оборону.

На Северском направлении российские войска пытаются нарастить группировки и организовать логистическое обеспечение для возобновления наступления на Чернигов.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что создает дополнительные проблемы оккупационному командованию по своевременному пополнению текущих потерь и усилению группировки на направлениях, где враг был разбит наголову украинскими защитниками", – говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты начали обстреливать Чернигов 25 февраля и продолжают это делать.

Город поливают из "Градов", САУ, артиллерии, сбрасывают бомбы из самолетов. В городе разрушены несколько школ, десятки жилых домов и многоэтажек. Горел центр старого города, где расположены тысячелетние храмы. В некоторых районах города нет света и тепла. После обстрела 11 марта не стало воды – ракета попала в водопровод.

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