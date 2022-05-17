Оккупанты планируют заставить предпринимателей Энергодара подписать с ними договора и получить "лицензии" на работу

Оккупанты планируют заставить предпринимателей Энергодара подписать с ними договора и получить "лицензии" на работу

Мэр Энергодара предупредил о неправомерности любых договоров с российскими захватчиками.

С 20 мая так называемая "народная администрация" Энергодара, которую создал депутат-коллаборант Андрей Шевчик, планирует обязать всех предпринимателей подписать с ними договора и получить "лицензии" для работы.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Хочу предупредить, что никакого отношения эти договора не будут иметь ни к украинскому, ни даже к российскому законодательству. Это ничто иное, как еще один способ грабежа предпринимателей и наполнение карманов оккупантов. Советуем не ставить свои подписи на любых документах от коллаборантов", – подчеркнул он.

Городской глава также сообщил, что в случае если горожан заставили что-то подписать силой, они могут звонить по телефону на "горячую" линию областной военной администрации по номеру 0800-503-508 и сообщать о таких фактах.

Напомним, оккупанты запугивают жителей Энергодара.

Читайте также: